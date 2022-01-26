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Великобритания и США накачивают Украину оружием, причем делают это гораздо интенсивнее чем раньше. Однако далеко не все виды вооружений подходят Киеву для решения его боевых задач, отмечает военный корреспондент Дмитрий Астрахань.

Он напомнил недавние восхищенные заявления киевского пропагандиста Юрия Бутусова по поводу поставок из Великобритании противотанковых гранатометов NLAW. Тот заявил, что Киев получил лучшие в мире ПТРК, которые чуть не станут спасением Украины от всех бед.

Однако прошло совсем немного времени, а гранатометы уже отправились на склады ВСУ и скорее всего будут гнить там весь отведенный им срок годности. Военкор пояснил, что это нишевое оружие с небольшой дальностью поражения целей, которое разрабатывалось под потребности британской армии. Для Украины оно совершенно не подходит, поэтому Киев вряд ли станет его использовать из-за неэффективности в решении конкретных боевых задач.

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