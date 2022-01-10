Эксперты из компании ZecOps обнаружили на всех iPhone уязвимость, которая позволяет злоумышленникам украсть с устройства все данные.

Речь идёт о вирусе NoReboot, который перехватывает три фоновых процесса. Из-за этого владелец устройства думает, что смартфон выключен. На экран вирус выводит анимацию включения, но на самом деле смартфон продолжает работать. Также вирус осуществляет блокировку всех вызовов и уведомлений.

Кроме того, злоумышленники получают доступ к камере устройства и микрофону. Пока пользователь думает, что его устройство сейчас включится, вирус передаёт его личные данные злоумышленникам.

По словам специалистов, у этого вируса нет уязвимостей. Перезагрузка не поможет, так как сразу же после этого вирус вновь получит контроль. Также эксперты отметили, что вирус может работать на любых моделях iPhone вне зависимости от версии iOS.

Недавно мы сообщали, что в 2022 году компания Apple собирается начать производство iPhone SE 3. Старт запланирован на начало года.