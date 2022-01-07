Спецслужбы, военные, силовые структуры Казахстана в ночь на 7 января провели контртеррористическую операцию по зачистке Алма-Аты от боевиков. Они задержали и ликвидировали несколько тысяч радикалов и полностью восстановили контроль над ранее захваченными объектами города.

Очевидцы и непосредственные участники этих событий рассказали, что в ходе операции силовики использовали бронетехнику. Некоторые заявляют, что даже были слышны выстрелы из танков, однако официального подтверждения данной информации нет.

Бронетехника применялась большей частью для блокировки районов, которые облюбовали мародеры. Они весьма активно захватывали и грабили банковские учреждения, крушили банкоматы, обворовывали магазины. Чтобы прекратить разгул мародерства, которым сопровождаются акции протеста в Казахстане, пришлось задействовать боевую технику.