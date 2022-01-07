Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Спецслужбы, военные, силовые структуры Казахстана в ночь на 7 января провели контртеррористическую операцию по зачистке Алма-Аты от боевиков. Они задержали и ликвидировали несколько тысяч радикалов и полностью восстановили контроль над ранее захваченными объектами города.

Очевидцы и непосредственные участники этих событий рассказали, что в ходе операции силовики использовали бронетехнику. Некоторые заявляют, что даже были слышны выстрелы из танков, однако официального подтверждения данной информации нет.

Бронетехника применялась большей частью для блокировки районов, которые облюбовали мародеры. Они весьма активно захватывали и грабили банковские учреждения, крушили банкоматы, обворовывали магазины. Чтобы прекратить разгул мародерства, которым сопровождаются акции протеста в Казахстане, пришлось задействовать боевую технику.

Вам может понравиться

Компания Google в 2022 году собирается скопировать идеи у Apple

Корпорация Google, как и многие другие компании, опубликовала свою дорожную карту с планами на 2022 год. Судя по представленным планам, Google намеревается начать копировать некоторые идеи у компании Apple, которая
  • Анна
  • 06.01.2022
  • читать 1 минуту

Российский ФБР призвал США провести реформу полицейской системы

Российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР, основанный Евгением Пригожиным) порекомендовал США сменить действующее законодательство в отношении преступлений, совершенных правоохранителями. Представители Фонда пояснили, что в США, которые считают себя эталоном соблюдения

Sohu: США и НАТО запаниковали из-за указа президента России Путина №374

Указ президента РФ Владимира Путина за номером 374 представляет собой внутригосударственный документ. Вполне возможно, что именно поэтому США и НАТО сперва не обратили на него никакого внимания. Однако позже он
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 января – пасмурно, до -12 °C | город Мытищи: погода, 7 января – пасмурно, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 января – переменная облачность, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 января – пасмурно, до -10 °C | Королев: погода, 7 января – пасмурно, до 7 °C | Подольск: погода, 7 января – пасмурно, до -4 °C | Армавир: погода, 7 января – облачно с прояснениями, до 12 °C |