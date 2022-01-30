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В ходе очередных учений украинских ВМС был задействован ракетный комплекс «Нептун» с противокорабельными боезарядами Р-360. Пресс-служба ведомства отметила, что маневры позволили проверить способность флота реагировать на кризисные ситуации.

ВМС отражали нападение с моря, используя не только береговые «Нептуны», но и надводные корабли с катерами, боевые вертолеты и самолеты. Также в ходе учений отработали оборонительные действия морские пехотинцы.

Расчет комплекса «Нептун» получил ракеты Р-360 и задачу выдвинуться в нужный район для атаки надводных кораблей условного противника. Портал «Военное дело» пишет, что она была успешно выполнена. На этот раз учения «Нептуна» обошлось без каких-либо конфузов и сбоев.

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