“Повелитель призрачного флота”. Так называлась программа по созданию полностью автоматизированных кораблей в США. Её закрыли, а судна, участвовавшие в программе, передали военным.

За всё время в рамках программы создали 4 крупных корабля на автономном ходу. На них нет экипажа, а все задачи они выполняют автоматически. Без обслуживания суда могут находиться месяцами. Пока они в основном выполняют функции плавучих складов и ракетных платформ. Впрочем, при желании на них можно установить оборудование для запусков крылатых ракет “Томагавк”, что делает корабли-роботы серьёзными боевыми единицами.

В СМИ сообщается, что все испытания, которые прошли 4 судна. завершились успешно. Один из кораблей, например, больше года в автономном режиме патрулировал прибрежные воды США. Какое применения роботизированным кораблям найдут военные, пока неизвестно. Часть экспертов относится к этой технике скептически: так, корабли-роботы практически не защищены от захвата и в случае, если противник проникнет на борт судна, дать ему отпор не получится.