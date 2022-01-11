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Нарушения отмечают в метро, общепите, торговых центрах и магазинах.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе улучшилась ситуация с соблюдением антиковидных правил. С его слов, это благодаря постоянным рейдам и проверкам.

Так, с начала года инспекторы составили более полусотни протоколов об административных правонарушениях, что должно указывать на позитивную динамику. Однако описанная губернатором картина кардинально отличается от действительности.

При входе в метро находятся контролеры, которые следят, чтобы люди надевали маски. Но сразу после турникета все средства индивидуальной защиты снимаются. За соблюдением масочного режима там уже никто не следит, а придерживаются его лишь единицы. Большая часть пассажиров делает вид, что вовсе не знают о смольнинских ограничениях и каких-либо проверках.

Власти не способны обеспечить безопасность не только в подземке, но и общепите, торговых центрах и магазинах. Там дело обстоит даже хуже. Градоначальник Беглов не упускает шанса расхвались инициативу с QR-кодами. Но при этом в социальных сетях, СМИ и мессенджерах то и дело возникают сообщения о множественных нарушениях.

QR-коды игнорируют не только простые граждане, но и представители бизнеса. Более того, они захотели объявить бойкот всей этой ограничительной системе. К нему уже присоединились более 80 заведений. Большая их часть – бары и рестораны.

Беглов старается абстрагироваться не только от нарушений и коронавируса. Нередко публично он прибегает ко лжи во время заявлений об «аномальных» снегопадах. Не так давно градоначальник уверял, что в декабре выпало 80 мм осадков. Тем временем подлинная цифра, которую озвучили синоптики, оказалась куда меньше– 52 мм.

Тоже самое обстоит с данными о вакцинации. По официальным данным, прививку в мегаполисе на 15 млн человек, сделали чуть более 3 млн.

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