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Вывести военных потребовали от Дании власти африканского государства Мали. Речь идёт о контингенте численностью 90 человек. Солдаты европейского королевства прибыли в Мали на прошлой неделе. В их задачу входит защита гражданского населения от террористов. 

Коммюнике с призывом к Дании вывести войска было зачитано по национальному телевидению Республики Мали. В послании утверждалось, что присутствие войск пагубно влияет на дружбу и плодотворное сотрудничество двух государств, а кроме того, размещение войск произошло без согласия правительства африканского государства.  

Датские войска были размещены в Мали в рамках операции “Такуба”. Её инициировала Франция и её союзники. Целью операции называется борьба с терроризмом. Ранее о том, что из Мали планируется вывести войска, заявила Швеция, которая также участвует в операции “Такуба”. 

Республика Мали сейчас находится в фактической изоляции. Из-за террористической угрозы с её территории против Мали ввели санкции ряд западноафриканских государств. 

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