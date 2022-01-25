Вывести военных потребовали от Дании власти африканского государства Мали. Речь идёт о контингенте численностью 90 человек. Солдаты европейского королевства прибыли в Мали на прошлой неделе. В их задачу входит защита гражданского населения от террористов.

Коммюнике с призывом к Дании вывести войска было зачитано по национальному телевидению Республики Мали. В послании утверждалось, что присутствие войск пагубно влияет на дружбу и плодотворное сотрудничество двух государств, а кроме того, размещение войск произошло без согласия правительства африканского государства.

Датские войска были размещены в Мали в рамках операции “Такуба”. Её инициировала Франция и её союзники. Целью операции называется борьба с терроризмом. Ранее о том, что из Мали планируется вывести войска, заявила Швеция, которая также участвует в операции “Такуба”.

Республика Мали сейчас находится в фактической изоляции. Из-за террористической угрозы с её территории против Мали ввели санкции ряд западноафриканских государств.