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В Киеве жители одного из многоэтажных домов стали использовать дрова для отопления.

Заметил эту многоэтажку журналист из Киева Владимир Гуцул. Он сообщил на своей странице в Facebook, что в этом доме, который был построен совсем недавно, не имеется коммуникаций. В своей публикации Гуцул также иронично пошутил, что от стоимости газа и отопления жители этой многоэтажки не зависят, и важной для них является только цена на дрова.

Портал «Обозреватель» рассказал, что строительство многоэтажки стартовало ещё в 2014 году. Спустя два года застройщик начал продавать квартиры. Но строительство не было окончено. Согласно документам, дом находится на приусадебном участке. Такая ситуация у этого застройщика не единственная.

По словам жителей дома, у них есть водопровод и канализация, а планов проводить газ не было с самого начала.

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