Журналист Дмитрий Борисенко опубликовал видеозапись интервью с политологом Борисом Григорьевым. Темой беседы стала политика губернатора Петербурга Александра Беглова нынешней зимой. Они обсуждали, как причины провала снегоуборочной кампании, так и проблемы мусорной реформы: с конца ноября коммунальщики не могут разгрести снежные завалы после обильных снегопадов, а регоператор не в состоянии ликвидировать мусорные свалки, которые появились во дворах после новогодних праздников. За обе отрасли отвечает правительство региона, так как именно Смольный назначает исполнителей.

В ходе интервью Борисенко подметил, что Беглов не имеет четкой линии подачи информации. Иногда он говорит, что собирается «отдать долги городу», в другой раз обвиняет подведомственные структуры в халатности.

Тем временем выборы главы региона пройдут уже через два года. Журналист сомневается, что Беглов сможет остаться у власти. Он считает, что федеральным властям вряд ли понадобится глава региона с таким «шлейфом токсичности».

Также Борисенко говорит, что Беглов теряет свою популярность не только из-за проблем с коммунальным хозяйством, но и вследствие непродуманной коронавирусной политики. Например, введение QR-код пропусков. Из-за этого бизнес теряет около половины своих клиентов, а соответственно и прибыли. Журналист также отмечает, что новые ограничения, которые запрещают посещать развлекательные и спортивные учреждения детям и подросткам, могут вызвать волны протеста. Это связано с тем, что у таких ограничений нет внутренней логики, ведь запретив посещение одних мест, Беглов оставил для школьников очную форму обучения. А это значит, что дети будут также подвержены крупному риску заразиться новым штаммом коронавируса «омикрон». Борисенко считает, что протест может начаться с виртуального формата в социальных сетях, но если Беглов в дальнейшем не улучшит стиль управления, то протесты уже могут быть на улицах.

При этом петербуржцы уже начали проявлять инициативу против политики губернатора Беглова и Смольного. Например, женщина-блокадница на прошлой неделе разместила в Интернете петицию, в которой она требует отставки Беглова и незамедлительной массовой городской уборки. Сейчас документ подписали более тридцати тысяч человек.