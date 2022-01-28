читать 2 минуты
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Журналист Дмитрий Борисенко опубликовал видеозапись интервью с политологом Борисом Григорьевым. Темой беседы стала политика губернатора Петербурга Александра Беглова нынешней зимой. Они обсуждали, как причины провала снегоуборочной кампании, так и проблемы мусорной реформы: с конца ноября коммунальщики не могут разгрести снежные завалы после обильных снегопадов, а регоператор не в состоянии ликвидировать мусорные свалки, которые появились во дворах после новогодних праздников. За обе отрасли отвечает правительство региона, так как именно Смольный назначает исполнителей.

В ходе интервью Борисенко подметил, что Беглов не имеет четкой линии подачи информации. Иногда он говорит, что собирается «отдать долги городу», в другой раз обвиняет подведомственные структуры в халатности.

Тем временем выборы главы региона пройдут уже через два года. Журналист сомневается, что Беглов сможет остаться у власти. Он считает, что федеральным властям вряд ли понадобится глава региона с таким «шлейфом токсичности».

Также Борисенко говорит, что Беглов теряет свою популярность не только из-за проблем с коммунальным хозяйством, но и вследствие непродуманной коронавирусной политики. Например, введение QR-код пропусков. Из-за этого бизнес теряет около половины своих клиентов, а соответственно и прибыли. Журналист также отмечает, что новые ограничения, которые запрещают посещать развлекательные и спортивные учреждения детям и подросткам, могут вызвать волны протеста. Это связано с тем, что у таких ограничений нет внутренней логики, ведь запретив посещение одних мест, Беглов оставил для школьников очную форму обучения. А это значит, что дети будут также подвержены крупному риску заразиться новым штаммом коронавируса «омикрон». Борисенко считает, что протест может начаться с виртуального формата в социальных сетях, но если Беглов в дальнейшем не улучшит стиль управления, то протесты уже могут быть на улицах.

При этом петербуржцы уже начали проявлять инициативу против политики губернатора Беглова и Смольного. Например, женщина-блокадница на прошлой неделе разместила в Интернете петицию, в которой она требует отставки Беглова и незамедлительной массовой городской уборки. Сейчас документ подписали более тридцати тысяч человек.

Вам может понравиться

Блокадница не смогла посетить Пискаревское кладбище из-за участия Беглова в мероприятии

Жители Санкт-Петербурга не смогли попасть на Пискаревское кладбище для возложения цветов в честь полного снятия блокады Ленинграда. Город 27 января отмечает 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады фашистов. В

Григорьев отметил недопонимание между Смольным и жителями Петербурга из-за неправильной коммуникации

Журналист, автор YouTube-канала «Главред Борисенко» Дмитрий Борисенко обсудил ситуацию в городе на Неве с политологом Борисом Григорьевым. Эксперт считает, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не смог выстроить диалог с горожанами.

Петербуржцы обвинили Беглова в нарушении протокола с траурной церемонией на Пискаревском кладбище

Губернатор Александр Беглов провел церемонию возложения цветов в честь 78-летия со дня снятия блокады Ленинграда. Петербуржцев очень удивило, что градоначальник решил провести мероприятие до приезда президента России Владимира Путина. Траурная
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 января – небольшой снег, до -3 °C | город Мытищи: погода, 28 января – небольшой снег, до -7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 января – облачно с прояснениями, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 января – небольшой снег, до -9 °C | Королев: погода, 28 января – пасмурно, до -6 °C | Подольск: погода, 28 января – небольшой снег, до -7 °C | Армавир: погода, 28 января – пасмурно, до -1 °C |