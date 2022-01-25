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Смольный признал провальной программу уборки тротуаров жилищными службами в историческом центре Петербурга. Об этом рассказал депутат партии «Яблоко» Борис Вишневский.

По его словам, ранее он отправлял запрос главе комитета по благоустройству Василию Пониделко, и получил ответ ведомства.

«Эксперимент по передаче уборки узких тротуаров в центре города от снега и наледи от Комитета по благоустройству жилищным службам не удался: “опыт показал неэффективность такой меры”, потому что “дорожные предприятия работают круглосуточно, а жилищные выполняют работы в дневное время, при этом ручная уборка носит продолжительный характер, что не позволяет обеспечить нормативное состояние тротуаров в требуемые сроки», — рассказал парламентарий.

На фоне проблем с механизированной уборкой улиц и несогласованности действий дорожников с кровельщиками, Смольный принял решение передать эти функции жилищным службам.

Ведомство в ответе Вишневскому в качестве причины нехватки рабочих кадров назвало отсутствие необходимого финансирования. В 2020 году оно составляло 73% от нормативного, в 2021 году – 70%. При этом Вишневский напомнил, что его фракция настаивала на выделении средств из Резервного фонда, но тщетно.

Также представители «Яблока» предлагали чиновникам убрать с тротуаров мешающие уборке конструкции, но в Комблаге предпочли вносить изменения в маршрутные карты движения техники. Другими словами, не ведут механизированную уборку там, где есть помехи, а все наоборот, констатирует Вишневский.

Также депутат недоумевает по поводу создания новой госструктуры на основе ГУДП для обслуживания и содержания автомобильных дорог. Причем, по словам депутата, у чиновников нет никакой внятной аргументации в пользу этого решения.

«И те, и другие организации – государственные. При этом сообщается, что недостаточное финансирование дорожных предприятий не позволяет увеличить количество работников до необходимого уровня. Ну и что изменится с созданием ГБУ на основе ГУДП? Откуда-то появится финансирование? И что мешало обеспечить его раньше?» —  удивляется парламентарий.

Ранее глава города Александр Беглов признал неудовлетворительной уборку  Петербурга зимой. Он объяснил эти проблемы «лоскутным одеялом ведомственной принадлежности». Градоначальник пообещал провести реформу в части ЖКХ.

Профильные комитеты Смольного не справились со своими обязанностями нынешней зимой, несвоевременная и ненадлежащая уборка спровоцировала в городе коллапс на дорогах. Оттепель усугубила ситуацию, на трассах образовалась наледь, вследствие которой увеличилось количество ДТП.

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