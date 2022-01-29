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Вирусолог Сергей Нетесов в беседе с РИА Новости назвал несколько причин, благодаря которым омикрон-штамм распространяется среди населения быстрым темпом.

Согласно его заявлению, на это несколько причин. Так, омикрон изначально достаточно быстро размножается в организме. Помимо этого, у него много изменений в поверхностном белке, за счёт чего он может обойти защиту организма, полученную от имеющихся вакцин. Это сильно заметно в том случае, если люди вакцинировались давно.

Омикрон распространяется с высокой скоростью также из-за того, что темпы вакцинации населения достаточно низкие. В основном в тяжёлой форме, как указал Нетесов, заболевание переносят невакцинированные люди – более 90%. Как напомнил специалист, люди, поставившие вакцину, переносят коронавирус в более лёгкой форме.

Ранее учёные выяснили, что омикрон-штамм коронавируса способен выживать на коже человека практически сутки. Штамм “Ухань” на коже выживал лишь около восьми часов.

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