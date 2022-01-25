Специалисты из Японии установили, что частицы омикрон-штамма коронавируса могут выживать на коже человека достаточно продолжительное время.

Так, учёные решили узнать и сравнить, сколько часов частицы различных штаммов коронавируса могут жить на поверхностях. Во время исследования было установлено, что у всех штаммов продолжительность жизни вне организма весьма различается, причём, чем «новее» штамм, тем дольше он способен выживать.

К примеру, на пластиковых поверхностях штамм «Ухань» выживает 56 часов, а «Дельта» уже в два дольше – 114 часов. «Омикрон» живёт на пластике и вовсе 193,5 часа – более восьми суток. На человеческой коже частицы вируса живут 8,6 часа у штамма «Ухань», 16,8 часа у штамма «Дельта» и практически сутки у штамма «Омикрон» – 21,1 час.

Ранее иммунолог заявил, что новая разновидность омикрон-штамма COVID-19 сильнее предыдущей. Речь идёт о разновидности ВА.2, которая начала распространяться в европейских странах.