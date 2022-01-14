Россия не напрасно стремится предотвратить расширение НАТО на восток за счет Украины. Она отлично понимает, что если Киев возьмут в Североатлантический альянс, ей придется столкнуться с целым рядом серьезных проблем, уверен политолог из Венесуэлы Андрес Пьерантони.

В интервью изданию «Украина.ру» он пояснил, что размещение на украинской территории американских стратегических ракет уменьшит их подлетное время к стратегическим объектам РФ до 10 минут. Если США сумеют разработать гиперзвуковые боезаряды, то они достигнут цели всего за 5 минут. За столь короткий промежуток времени будет очень сложно предпринять какие-то меры для отражения атаки.

Эффективность противоракетной обороны существенно снизится из-за сильно сократившегося подлетного времени. Именно поэтому Россия, которая отлично понимает подобные последствия вступления Украины в НАТО, продолжит использовать все возможные способы, чтобы его не допустить.