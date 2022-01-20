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Несмотря на заявления НАТО о нежелании вводить свои войска на территорию Украины, Великобритания все же направила в эту страну группу бойцов. Они якобы будут обучать украинских военных использованию одноразовых гранатометов NLAW, сообщил портал Avia.Pro.

Ссылаясь на британское издание INews, журналисты отмечают, что на Украину отправилось ровно 100 человек из Королевских сил Великобритании в рамках операции «Орбиталь». Это учебная группа, которая проведет занятия с украинскими военными по стрельбе из гранатометов NLAW. В боевых действиях против войск РФ они принимать участия не будут.

Эксперты отмечают, что британские СМИ лгут. По данным других источников, на Украину отправлено гораздо больше, чем 100 военнослужащих. Причем заниматься они будут не обучением стрельбе, а подготовке и непосредственным участием в диверсионных операциях на Донбассе.

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