читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинский журналист Юрий Бутусов рассказал, какое именно противотанковое вооружение Великобритания поставила на Украину. Выяснилось, что речь идет об одноразовых гранатометах NLAW, считающихся, по словам публициста, одними из лучших в мире, передает РИА Новости.

Бутусов рассказал, что в качестве боезаряда в этом оружии используются 150-миллиметровые гранаты. После включения гранатомета захват цели и нанесение удара осуществляется всего за пять секунд. Дальность поражения составляет 800 метров, причем боезаряды попадают по мишеням «почти со стопроцентной точностью».

Журналист отметил, что британский NLAW годится для уничтожения почти «всех типов российских танков», а также является идеальным противотанковым оружием для боевых действий в условиях городов. По сути, это аналог американского ПТРК Javelin, только одноразовый и предназначенный для поражения цели на коротких дистанциях.

Напомним, что «почти стопроцентная точность» не помогла украинским бойцам с первого раза попасть в мишень на недавних учениях с тем же «Джавелином». Снаряд, выпущенный после активации головки самонаведения, пролетел в нескольких метрах от цели.

Вам может понравиться

Аналитик Рожин: Киев может начать прорыв к российской границе через ЛНР и ДНР

Украина ведет на Донбассе собственную игру, полностью игнорируя присутствие наблюдательной миссии ОБСЕ. Она продолжает стягивать крупные силы к линии разграничения, готовясь к наступательной операции, рассказал журналистам портала «ПолитРоссия» военный эксперт

Франц Клинцевич: За переброской войск к границам Беларуси Киев скрывает атаку на Донбасс

Бывший российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о переброске украинских войск к границам страны. Он пояснил, что таким образом Киев пытается скрыть активную подготовку к наступательной

На Украине в феврале начнутся учения по стандартам НАТО

На Украине запланированы военные учения, которые состоятся во Львовской области. Об этом заявил пресс-центр Госпогранслужбы. Недавно в регионе была проведена конференция по планированию обучения подразделений в рамках Объединённой многонациональной группы
  • Анна
  • 17.01.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 января – облачно с прояснениями, до 0 °C | город Мытищи: погода, 19 января – облачно с прояснениями, до -10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 января – облачно с прояснениями, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 января – переменная облачность, до -9 °C | Королев: погода, 19 января – пасмурно, до -2 °C | Подольск: погода, 19 января – облачно с прояснениями, до -10 °C | Армавир: погода, 19 января – пасмурно, до -3 °C |