Украинский журналист Юрий Бутусов рассказал, какое именно противотанковое вооружение Великобритания поставила на Украину. Выяснилось, что речь идет об одноразовых гранатометах NLAW, считающихся, по словам публициста, одними из лучших в мире, передает РИА Новости.

Бутусов рассказал, что в качестве боезаряда в этом оружии используются 150-миллиметровые гранаты. После включения гранатомета захват цели и нанесение удара осуществляется всего за пять секунд. Дальность поражения составляет 800 метров, причем боезаряды попадают по мишеням «почти со стопроцентной точностью».

Журналист отметил, что британский NLAW годится для уничтожения почти «всех типов российских танков», а также является идеальным противотанковым оружием для боевых действий в условиях городов. По сути, это аналог американского ПТРК Javelin, только одноразовый и предназначенный для поражения цели на коротких дистанциях.

Напомним, что «почти стопроцентная точность» не помогла украинским бойцам с первого раза попасть в мишень на недавних учениях с тем же «Джавелином». Снаряд, выпущенный после активации головки самонаведения, пролетел в нескольких метрах от цели.