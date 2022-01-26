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Вооруженное столкновение США с Россией из-за Киева создаст Вашингтону новые проблемы, уверен телеведущий канала Fox News Такер Карлсон. Он пояснил, что американские политики, которые называют священными границы Украины, являются предателями национальных интересов Соединенных Штатов.

По словам Карлсона, в экономике США наблюдаются серьезные проблемы из-за стремительно повышающегося уровня инфляции. Граждане все чаще выходят на забастовки. Поэтому война с Россией точно не нужна Соединенным Штатам.

После этого ведущий сделал достаточно неожиданный вывод. Он отметил, что единственный, кто выигрывает от конфликта США с РФ – это Китай. Это стало ясно после того, как администрация президента Байдена заговорила о возможном запрете поставок в РФ микроэлектроники и созданных на ее основе гаджетов. Данный шаг явно сыграет на руку КНР, которая тут же займет освободившуюся нишу.

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