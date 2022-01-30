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Публицист, депутат Госдумы и политический консультант Анатолий Вассерман рассказал о будущем Земли. Его слова передаёт издание ФАН.

Как сообщается, недавно учёные из Швейцарии выяснили, что ядро Земли остывает в 1,5 быстрее, чем предполагалось ранее. По словам Вассермана, такая ситуация может привести, к примеру, к новому ледниковому периоду. Он отметил, что ледниковые периоды происходят по разным причинам, но этот фактор также может оказать влияние. Однако он также отметил, что указал о процессе ещё мало.

Другим последствием более быстрого остывания ядра планеты Вассерман считает уменьшение глобальных потеплений. Он заявил, что подобные климатические изменения не связаны с парниковыми газами – на них влияют другие факторы, в частности, колебание формы орбиты Земли или идущие из-под земли колебания теплового потока.

Впрочем, сейчас человечеству не стоит об этом беспокоиться, так как серьёзные изменения произойдут только через миллиарды лет.

Ранее учёные заявили, что на планете идёт очередное массовое вымирание. Оно является уже шестым по счёту.

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