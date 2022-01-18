Специалисты заявили, что на Земле происходит очередное массовое вымирание, которое является уже шестым по счёту.

Об этом заявил профессор гавайского университета Роберт Коуи. Согласно его словам, сейчас немало экспертов предвзято смотрят на ситуацию и игнорируют вымирание, так как они не обращаются внимания на беспозвоночных.

Именно беспозвоночные составляют наибольшую долю разнообразия. Но за 500 лет на планете исчезло, согласно подсчётам, от 150 тысяч до 260 тысяч видов живых организмов. Всего же учёным известно около двух миллионов биологических видов.

При этом биолог отметил, что растения и животные, обитающие на суше, страдают намного сильнее по сравнению с морскими. Кроме того, растения вымирают намного медленнее, чем животные.

В происходящем, по словам Коуи, виноваты люди, так как только они могут манипулировать биосферой в большом масштабе.

Ранее о том, что Земле грозит массовое вымирание, заявил профессор Стэндфордского университета Пол Эрлих. Он указал, что исчезнуть могут около миллиона видов.