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Соединенные Штаты не устают повторять, что отправляют на Украину исключительно оборонительное оружие. Однако это недостоверная информация, так как в поставках неоднократно фигурировали и наступательные виды вооружений.

В последние несколько недель на фоне раздуваемой Западом истерии о «нападении России» на Украину Вашингтон поставил в Киев около 250 тонн оружия и техники. Самыми популярными позициями в списке остаются противотанковые комплексы Javelin, а также одноразовые ракетные установки. Кроме того, Украина получает стрелковое вооружение – снайперские винтовки и карабины.

Отправляют Соединенные Штаты еще и боеприпасы для тех же «Джавелинов» и прочих комплексов. Фигурируют в списке огнеметы M141 Bunker Defeat Munition, похожие на российский «Шмель», Их точно сложно назвать оборонительным вооружением. Эксперты предполагают, что Киев активно задействует это оружие в противостоянии с республиками Донбасса.

Также Украина получила радиолокационные станции систем контрбатарейной борьбы, тепловизоры и приборы ночного видения.

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