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Японские учёные разработали маску, которая начинает светиться при контакте с коронавирусом.

По словам руководителя команды учёных Ясухиро Сукамото, такая маска позволяет не только защититься от частиц вируса, но и помогает определить, был ли у человека вообще контакт с этими частицами. Помогли в создании такой маски страусы.

Оказалось, что эти птицы весьма устойчивы к коронавирусу, поэтому им был введён шиповидный белок SARS-CoV-2. Затем, когда страусы отложили яйца, из желтков были выделены антитела. В дальнейшем антитела использовались для создания фильтра для маски.

Созданный учёными фильтр светится в ультрафиолетовом свете, если он находился в контакте с коронавирусом. Прицепить фильтр можно и к обычной маске. В дальнейшем учёные надеются, что фильтр можно будет доработать для определения других вирусов.

Недавно мы сообщали, что в США начнут раздавать маски высокой надёжности нуждающимся. Сделают это в том случае, если в стране начнёт расти количество случаев заболевания омикрон-штаммом.

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