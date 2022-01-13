Граждане Сербии продолжают подавать в Высший суд в Белграде иски в отношении Североатлантического альянса. Они требуют компенсации за бомбардировки, в которых применялись боезаряды с обедненным ураном, сообщает РИА Новости.

Сербский правозащитник Срджан Алексич рассказал, что первый из таких исков был подан в суд офицером, служившим в югославской армии во время тех трагичных событий. Сейчас он страдает от онкологического заболевания, спровоцированного натовскими бомбами.

Кроме того, в ближайшее время планируется подача двух очередных исков. В дальнейшем их количество вырастет до 2-3 каждый месяц.

Адвокат пояснил, что Соединенные Штаты вполне могли использовать другое вооружение, однако задействовали бомбы с обедненным ураном. Это радиоактивное вещество вызывает необратимые процессы в организме человека, а также не распадается в течение нескольких миллионов лет.

Сейчас по каждому из исков проводятся экспертизы, выясняется, где находились истцы во время бомбардировок именно такими боезарядами, подготавливаются другие доказательства для суда. Первое исковое заявление было направлено в Брюссель, но уведомления о его получении до сих пор нет. По словам Алексича, придется идти другим путем и передавать иски через представительство Альянса в сербском военном ведомстве. Также суд имеет полномочия принимать решения даже в том случае, если НАТО откажется участвовать в разбирательстве.

По мнению адвоката, каждый пострадавший в результате бомбардировок должен получить компенсацию в размере от трехсот тысяч евро.