Власти Венеции установили пропускные пункты на въезде в город и планируют взимать плату с туристов, которые приезжают на один день.

Теперь туристы смогут заехать в город только после того, как выкупят онлайн-билеты, стоимость которых пять евро, однако данные правила пока еще не утверждены. Билеты будут действительны в течение одного дня.

Дата старта продаж таких билетов пока неизвестна, но планируется в феврале. Как раз тогда пройдет традиционный городской карнавал.

Также сообщается, что проект готов к запуску. На въездах в итальянский городок стоят пропускные пункты, по периметру имеются камеры видеонаблюдения, отслеживающие путешественников, которые не покинули город вовремя.

Целью данного проекта является препятствование однодневному туризму, который только утомляет город, и поощрение осмысленного туризма.