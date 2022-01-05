В Великобритании и Франции был установлен новый рекорд по количеству выявленных случаев заражения COVID-19 за сутки.

Согласно информации, указанной на сайте правительства Великобритании, за сутки в стране было выявлено 218 724 новых случаев заражения COVID-19. Это составляет максимум за всё время пандемии. Кроме того, последние две недели в стране каждый месяц выявляют более 100 тысяч заражений за день. Отмечается, что всего в стране было выявлено 13,6 миллиона случаев заболевания коронавирусом.

За сутки от коронавируса в стране скончались 48 человек. За всё время пандемии COVID-19 стал причиной смерти 148,9 тысяч человек.

Во Франции заразившихся COVID-19 за сутки ещё больше – 271 686 случаев. За время пандемии коронавирусом заболело более 10,5 миллиона человек.

Ранее мы сообщали, что в Италии число случаев заболевания коронавирусом также превысило отметку в 100 тысяч человек за сутки. В этой стране собираются ужесточить меры ограничения из-за высокой заболеваемости.