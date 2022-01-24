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В Турции были найдены следы обитания человека, возраст которых составляет несколько сотен тысяч лет.

Как сообщается, находка была сделана в пещере Ярымбургаз. Отмечается, что останков людей здесь обнаружено не было, однако вместо этого были найдены орудия труда, которые создавали и использовали древние люди. Возраст орудий составляет около 600 тысяч лет.

Ярымбургаз особую известность получила из-за церкви, высеченной в её стенах. Специалисты изучают пещеру с XIX века. В 1985-1986 годах была составлена карта той части пещеры, которую исследователи успели изучить.

Сейчас ведётся исследование частей пещеры, которые ранее не были открыты. Пещера осталась нетронутой и неповреждённой. С учётом того, что уже исследованная часть пещеры была разграблена ранее искателями сокровищ, это весьма важное открытие.

Ранее мы сообщали, что специалисты нашли следы древней резни в Иерусалиме. Обнаружены они были на Русском подворье во время раскопок заброшенного водоёма.

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  • Анна
  • 24.01.2022
  • читать 1 минуту
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