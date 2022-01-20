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В Иерусалиме нашли останки не менее 124 человек, которые были убиты в древней резне.

Как сообщается, останки нашли во время проведения раскопок в заброшенном водоёме, который располагается в Русском подворье. Учёные установили, что люди, которым принадлежат эти останки, погибли в конце II или начале I века до нашей эры.

В то время правила династия Хасмонеев и насилием решились многие проблемы. Несмотря на это, ранее останки людей, которые были бы убиты в то время, не находились.

Изучив останки, специалисты обнаружили, что они принадлежали людям самого различного возраста, в том числе и младенцам. На то, что они погибли насильственной смертью, указывают следы от ударов, переломы костей, полученные уже после смерти. Кроме того, 16 человек были обезглавлены.

Недавно мы сообщали, что в Китае нашли древний череп, который является одним из самых крупных. Объём этого черепа составляет 1700 миллилитров.

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