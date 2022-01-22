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Россия разрабатывала свои зенитно-ракетные комплексы С-300 «Фаворит», С-400 «Триумф» и С-500 «Прометей» для противодействия американской авиации. Однако эффективность этих систем вызывает сомнения, пишет американское издание The National Interest.

Авторы публикации признают, что российская противовоздушная оборона является одной из самых мощных в мире, однако уязвимости имеются даже у нее. К примеру, она вряд ли способна обнаружить истребители-невидимки ВВС США F-35 и F-22.

По словам экспертов, с момента появления стелс-технологии Советский Союз, а затем и Россия ищут способы обнаруживать самолеты-невидимки. Инженеры постоянно экспериментируют с радиолокационными станциями и зенитно-ракетными системами, комбинируют их между собой, пытаясь вычислять стелс-истребители с разных направлений. Однако пока существенных успехов в этом им добиться не удается.

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  • 20.01.2022
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