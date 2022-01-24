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Перспективу создания цифровой волюты начали рассматривать в США. Открытое обсуждение по этой теме инициировала Федеральная резервная система (аналог Центробанка в России). Дискуссия должна выявить все преимущества и риски внедрения цифрового доллара. 

Как указывается в докладе финансового регулятора, пока перспективы цифрового доллара оценивают для экономики положительно. По мнению специалистов, если удастся добиться того, что цифровая волюта не будет заменять существующие формы денег, то роль доллара на мировой арене укрепится. Кроме того, такая валюта облегчит систему расчётов. 

Впрочем, у введения в оборот цифрового доллара есть и недостатки, предупреждают финансовые эксперты. В частности, они прогнозируют, что при создании такой валюты уменьшатся вклады в банках, а стоимость кредитов вырастет. Кроме того, власти США рассматривают вариант, что использование цифровых денег не станет анонимным для граждан. 

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