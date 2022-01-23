Компания Lunar Resources предложила использовать Луну для добычи полезных ископаемых.

На Луне можно найти все металлы, которые есть и на Земле. При этом в настоящее время на Луне отсутствует конкуренция, а запасов ископаемых весьма много. Исполнительный директор компании Эллиот Кэрол сообщил, что сейчас добывать ресурсы на земном спутнике довольно перспективно.

Компания получила от научных фондов США и НАСА около трёх миллионов долларов. Использовать их предполагается для создания реактора, который будет добывать на Луне ископаемые из реголита.

Работать реактор будет по принципу плавления реголита и дальнейшего электролиза. Прототип, который можно будет доставить на Луну, будет готов уже к 2024 году.

Ранее мы сообщали, что в этом году Россия намеревается отправить на Луну аппарат “Луна-25”. С 1976 года это первая лунная миссия у России.