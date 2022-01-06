Служба CNN сообщила о самых важных космических событиях, которые страны запланировали на 2022 год.

Так, страны собираются продолжить изучение Марса. В 2021 году туда отправили сразу три космических корабля. Кроме того, в начале осени планируется отправка марсохода «Розалинд Франклин», который является совместным проектом Роскосмоса и Европейского космического агентства. Добраться до точки назначения марсоход должен к лету следующего года. Он будет искать жизнь на Марсе и изучать марсианскую воду.

Кроме того, страны начнут отправлять на Луну свои аппараты. Индия планирует отправить аппарат «Чандраян-3», Япония – спускаемый аппарат для изучения Луны, который получил название СЛИМ. Не отстаёт и Россия, которая собирается отправить на спутник Земли аппарат «Луна-25». Отмечается, что это первая лунная миссия, которую Россия осуществляет с 1976 года.

Недавно мы сообщали, что Россия и Китай планируют начать строительство лунной базы. Начало строительства запланировано на 2027 год.