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Российские учёные впервые поставили павиану имплант, который предназначен для слепых и слепоглухих людей. Об этом рассказала пресс-служба Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение».

Как сообщается, обезьяне был поставлен имплант ELVIS. Его разрабатывали сотрудники фонда, а также некоммерческая лаборатория «Сенсор-Тех». Операция была проведена в Сочи в НИИ Медицинской приматологии.

Операция длилась около двух часов, при этом сам павиан является зрячим. Ему установили в мозг матрицу с электродами. После операции животное чувствует себя в полном порядке и быстро восстанавливается.

Отмечается, что в дальнейшем импланты собираются установить ещё нескольким обезьянам, чтобы понять, как они видят с завязанными глазами. Только после этого импланты будут ставить незрячим добровольцам.

Ранее учёные выяснили, что мозг спящего человека реагирует на голоса. Причём на незнакомые голоса мозг реагирует активнее.

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