Четыре бронированных автомобиля, принадлежащих ВС США, подверглись дерзкому нападению на территории Сирии, пишет портал Avia.Pro. Авторы отмечают, что конвой был полностью уничтожен, причем для этой цели использовались ручные противотанковые гранатометы РПГ-29.

Нападение на колонну произошло практически сразу после истечения срока ультиматума, выдвинутого Тегераном и поддерживающими Иран силами Ирака. Не исключено, что это далеко не последняя атака, так как жесткие заявления иранских сил продолжаются.

США уничтожение своего конвоя не комментируют. Также нет официальной информации о раненых и погибших военнослужащих. Однако очевидцы из числа местных жителей сообщили, что как минимум три человека были убиты. По мнению экспертов, данная атака может спровоцировать новый виток напряженности как в Сирии, так и на территории соседнего Ирака.