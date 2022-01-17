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В Швеции была выявлена мутация штамма COVID-19 омикрон, получившая название ВА.2. Об этом заявляет телеканал SVT Nyheter.

Согласно имеющейся информации, мутация была выявлена в прошлую пятницу, 14 января. Обнаружили её сразу у трёх человек. Отмечается, что в настоящее время информации о мутации очень мало.

Эксперты отметили, что для того, чтобы установить, способен ли этот вариант вируса конкурировать с более ранней версией, требуется получить больше материала. Случаев заражения новым вариантом в Швеции, как заявили специалисты, может быть и намного больше, только их не удаётся выявить.

Ранее данная мутация была выявлена и в других странах. Речь идёт о Дании, Норвегии и Калькутте. За короткое время вирусу удалось распространиться очень быстро, но до сих пор неизвестно, является ли этот вариант вируса более опасным.

Недавно эксперты рассказали о симптомах, по которым можно отличить штамм коронавирус омикрон от других вариантов вируса. В частности, речь идёт о сухом кашле.

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