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Новый штамм коронавируса «Омикрон» уже начал свое распространение по территории России. В этой связи граждане страны должны знать основные симптомы, которые отличают от пока еще господствующей здесь «Дельты» и других мутаций.

В Соединенных Штатах, где «Омикрон» уже хозяйничает на полную, рассказали о признаках заражения именно этим вариантом вируса. К ним относятся уже хорошо известные сухой кашель и повышение температуры тела. Также есть риск исчезновения обоняния и вкуса, однако при «Омикроне» эти симптомы встречаются чрезвычайно редко, так как он атакует верхние дыхательные пути.

На заражение новым штаммом могут указывать боль в мышцах и горле. Проблемы с пищеварением возникают только у тех пациентов, у которых имеются заболевания желудочно-кишечного тракта.

«Омикрон» менее агрессивен, чем «Дельта» и другие штаммы, поэтому у вакцинированных пациентов в подавляющем большинстве случаев появляются только насморк да чихание. Даже температура не повышается до высоких значений, поэтому лечение в основном проводится на дому.

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