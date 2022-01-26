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В телеграм-канале «Военный обозреватель» появилась карта расположения натовских войск по состоянию на конец прошлого года. Эти силы, по словам автора поста, призваны сдерживать «российскую агрессию».

На карте хорошо видно, что Альянс стянул основные силы в Прибалтику и Польшу. Помимо этого, в Восточную Европу идут натовские корабли и перебрасываются боевые самолеты. Все это происходит на фоне заявлений Запада о наращивании Россией численности своих войск на границе с Украиной.

Москве неоднократно заявляла, что нападать на соседнюю страну не собирается. Все заявления на эту тему от западных СМИ и данные разведки – это всего лишь вбросы, призванные поддержать напряженность на европейской территории. Благодаря ей США могут существенно усилить свою военную группировку рядом с российскими рубежами, что действительно является агрессией.

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