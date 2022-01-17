В Государственной думе хотят запретить российским суррогатным матерям рожать для иностранцев. Такой проект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» могут принять в первом чтении в феврале.

Зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что наличие в России норм суррогатного материнства не должно обратить страну в канал торговли детьми.

Законопроект был внесен в Госдуму в декабре. В тексте законопроекта указано, что суррогатной матерью может стать только гражданка РФ, а иностранным гражданам будет запрещено пользоваться услугами суррогатной матери. Однако, запрет не касается иностранцев, находящих в браке с российскими гражданами.

Также предполагается, что ребенок будет получать российское гражданство, если ни один из потенциальных родителей не является гражданином России.