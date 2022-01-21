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Специалисты разъяснили российским пенсионерам информацию о новом пособии, которое якобы должно выплачиваться с начала февраля. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Как сообщается, в различных социальных сетях сейчас активно распространяется информация, что уже в следующем месяце пенсионеры получат новую выплату. По одним сведениям, её размер составляет пять тысяч рублей, в других источниках заявляется уже о десяти. Кроме того, было заявлено, что выплата является разовой.

Однако, как заявили в ПФР, у них нет сведений ни о пяти тысячах рублей, ни о десяти. Предполагается, что слухи о пособии появились из-за повышенной индексации пенсий, которая составляет аж 8,6%. Повышение у каждого пенсионера будет индивидуальным, но, как было отмечено, вряд ли оно составит хотя бы пять тысяч.

Некоторые категории россиян всё же могут получить выплату в размере пяти тысяч рублей. Как сообщается, новая выплата была введена 17 января, её размер в каждом регионе свой.

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  • Анна
  • 19.01.2022
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