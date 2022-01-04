читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

По словам источника в экстренных службах, за сутки в травмпункты Петербурга обратилось 27 человек. Из-за плохой уборки снега и льда горожанам все чаще требуется помощь медиков. С начала зимы становится все более очевидно, что команда Беглова провалила подготовку города к снежному сезону.

По словам жителей Петербурга, чиновники Смольного так и не наладили работу коммунальщиков. Из-за этого в новогодние праздники горожане и туристы тонут в снежных сугробах. Еще одной опасностью для пешеходов стали сосульки, которых на крышах города становится все больше.В Петербурге за последние сутки почти 30 человек получили травмы на скользких улицах

К 6 января синоптики обещают потепление до +1 °C. Это значит, что пострадавших может стать еще больше. Петербуржцам стоит быть осторожнее.

Вам может понравиться

Бесконтрольность сферы отходов в Петербурге может привести к закупке бизнесом мусоросжигаек

В связи с запуском с 1 января 2022 года «мусорной реформы» в Петербурге журналисты Live24 обратились к эксперту Российского экологического движения Илье Рыбальченко с вопросом, чего стоит ожидать и чего

Army Recognition: Самый мощный танк на вооружении вьетнамской армии – российский Т-90С

64 танка Т-90С, поставленные Россией Вьетнаму в 2018-2019 годы по контракту, заключенному «Уралвагонзаводом» в составе госкорпорации «Ростех», являются самыми мощными из основных боевых танков, состоящих на вооружении вьетнамской армии. Об

В Петербурге рост суицидов на фоне заявлений Беглова о невозможности доковидной жизни

Власти Петербурга признали, что прививочная кампания от COVID-19 не помогла достигнуть коллективного иммунитета. На фоне ухудшения эпидобстановки у горожан есть риск столкнуться с негативными последствиями для психики. Кроме того, губернатор
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 января – небольшой снег, до -6 °C | город Мытищи: погода, 4 января – пасмурно, до -10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 января – пасмурно, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 января – небольшой снег, до -9 °C | Королев: погода, 4 января – небольшой дождь, до 3 °C | Подольск: погода, 4 января – пасмурно, до -10 °C | Армавир: погода, 4 января – небольшой дождь, до 6 °C |