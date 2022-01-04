По словам источника в экстренных службах, за сутки в травмпункты Петербурга обратилось 27 человек. Из-за плохой уборки снега и льда горожанам все чаще требуется помощь медиков. С начала зимы становится все более очевидно, что команда Беглова провалила подготовку города к снежному сезону.

По словам жителей Петербурга, чиновники Смольного так и не наладили работу коммунальщиков. Из-за этого в новогодние праздники горожане и туристы тонут в снежных сугробах. Еще одной опасностью для пешеходов стали сосульки, которых на крышах города становится все больше.

К 6 января синоптики обещают потепление до +1 °C. Это значит, что пострадавших может стать еще больше. Петербуржцам стоит быть осторожнее.