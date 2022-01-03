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Власти Петербурга признали, что прививочная кампания от COVID-19 не помогла достигнуть коллективного иммунитета. На фоне ухудшения эпидобстановки у горожан есть риск столкнуться с негативными последствиями для психики. Кроме того, губернатор Александр Беглов заявил о невозможности возвращения к доковидной жизни.

Эксперты зафиксировали рост количества случаев суицида в Северной столице. Он наблюдается еще с марта 2021 года. Специалисты связывают эту ситуацию со стрессом, который испытывают петербуржцы в условиях пандемии коронавируса.

«Мы до конца еще не можем понять и оценить тот стресс, что испытывает сегодня человечество. Но мы знаем, что оно испытывает уже десятилетия  хронический стресс от современной цивилизованной жизни. Беда в том, что сейчас на него наложился стресс, который мы получаем от пандемии. И этот эффект накопления проявляется», — отметил профессор Всеволод Розанов.

В условиях пандемии горожане теряют работу, близких, доход. Наблюдается и разобщение в семьях из-за вакцинации. На фоне происходящего петербуржцы не знают, чего ждать в будущем. И это может отражаться на их психике.

Самыми болезненными для петербуржцев стали решения администрации губернатора Александра Беглова. Это и локдаун в ноябре, введение QR-кодов. В Смольном указывали, что антиковидные меры можно ослабить при выходе на плато по уровню заболеваемости и достижению коллективного иммунитета. Но прививочная кампания оказалась провальной. И теперь Беглов предупредил горожан, что Северная столица не сможет вернуться к допандемийным временам.

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