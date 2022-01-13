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Мессенджер Telegram должен открыть в Германии свое официальное представительство, чтобы не нарваться на крупный штраф, заявил глава немецкого Минюста Марко Бушман. Он отметил, что сейчас правительству ФРГ известен всего один почтовый адрес компании, причем запросы на удаление постов, не отвечающих действующему законодательству страны туда доходят далеко не всегда. Слова Бушмана цитирует “Газета.Ру”.

По словам министра, если на запросы не будет дан своевременный ответ, то власти Германии наложат на мессенджер штраф. Причем исчисляться он будет семизначными суммами. Также нежелание идти навстречу немецким правоохранителям может обернуться для Телеграма блокировкой в стране.

Комментарий на это заявление дал первый зампред Комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Александр Малькевич. По его словам, Германия, точно так же, как и Россия в своем «законе о приземлении», действует в интересах государства и заботится о безопасности граждан. Компании, распространяющие контент и получающие деньги на территории страны, обязаны открывать свои представительства, что позволит решить любые проблемы, связанные с недостоверностью или даже деструктивными способностями этого самого контента.

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