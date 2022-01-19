Обозреватель The National Interest (NI) Марк Эпископос воспроизвел основные моменты из недавней публикации ТАСС об особенностях нового российского истребителя-невидимки Су-75 Checkmate. Примечательно, что в своем комментарии он старательно избегал любых сравнений Су-75 с американским F-35. Перевод публикации представлен изданием discover24.ru.

Конструкторы Су-75 рассказали об особенностях нового истребителя-невидимки для российского государственного информационного агентства ТАСС, которое также опубликовало подробную инфографику о Checkmate.

Михаил Стрелец, главный конструктор Checkmate, сообщил ТАСС, что проект Су-75 основан на опыте российских военных в ходе боевых действий в Сирии. Российское руководство пришло к выводу, что ударную роль Су-35 в Сирии мог выполнять более дешевый истребитель с меньшим радиусом действия.

«Анализ применения авиаударов в Сирии показал, что возможности тяжелых двухмоторных авиационных комплексов оказались чрезмерно избыточными для выполнения большинства задач», – отметил Стрелец.

Он также подтвердил, что основы конструкции Checkmate берут свое начало от Су-57 – истребителя пятого поколения для завоевания превосходства в воздухе. В связи с этим Checkmate может похвастаться значительной общностью компонентов с Су-57, в частности, включая пилотскую кабину и комплект авионики.

«Благодаря высокому уровню межпроектной связки Су-57, Checkmate и новые беспилотные летательные аппараты могут сформировать оптимально сбалансированный парк для различных задач с минимальными эксплуатационными затратами и высоким боевым потенциалом», – подчеркнул Стрелец.

Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что Checkmate задуман как «платформа для целого семейства авиационных систем». Слюсарь также подтвердил планы Москвы по разработке беспилотного варианта Су-75.

Истребитель Checkmate был впервые представлен российским оборонно-промышленным гигантом «Ростех» во время московского авиасалона МАКС-2021. Новая инфографика ТАСС подтвердила, что истребитель будет развивать максимальную скорость 2200 км/ч и максимальную дальность полета 2800 км. Стандартный вариант Checkmate имеет боевую нагрузку 7400 кг, распределенную по пяти узлам подвески во внутренних отсеках вооружения и шести внешним пилонам.

В соответствии со своей многоцелевой концепцией, Checkmate совместим с широким спектром вооружения, включая ракеты «воздух-воздух», управляемые ракеты Х-59МК2 и противокорабельные Х-35УЭ, а также другие многочисленные ракеты, авиабомбы и неуправляемые реактивные снаряды серии С-8.

Руководители «Ростеха» первоначально предположили, что стоимость модели единичного Checkmate может составлять всего 25 миллионов долларов, но в новой инфографике ТАСС говорится, что истребитель будет стоить от 30 миллионов долларов, причем без учета каких-либо модификаций для конкретного заказчика.

Представители российской оборонной промышленности считают, что Су-75 может успешно конкурировать с такими истребителями, как Dassault Rafale и JAS-39 Gripen, благодаря выгодной модели ценообразования, оснащению мощным вооружением и функциям пятого поколения. Ожидается, что для экспортных целей будет произведено примерно 300 самолетов Checkmate, а потенциальными покупателями названы Индия, Вьетнам и несколько африканских государств.