В течение 2022 года Вооруженные силы России должны получить более 400 единиц бронетехники, но будет ли среди них танк Т-14 «Армата»? Этот вопрос поднял военный обозреватель The National Interest Марка Эпископос, комментируя пресс-релиз Минобороны России. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В 2022 году, согласно сообщению Министерства обороны России, «части и соединения Российской Армии должны получить более 400 единиц бронетехники». В числе получаемых моделей вооружения названы танки Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М, боевые машины пехоты БМП-3 и модернизированные БМП-2 с новым боевым модулем, а также бронетранспортеры БТР-82А. При этом Минобороны не сообщило конкретных количеств и районов развертывания предстоящих поставок бронетехники.

Т-72Б3М является последней версией платформы основного боевого танка второго поколения Т-72 – с новым основным орудием, дополнительными функциями защиты, обновленной системой управления огнем и модернизированным двигателем.

Т-80БВМ – это последняя модификация танка третьего поколения Т-80 с газотурбинным двигателем. Представленный в 2017 году вариант БВМ поставляется с усовершенствованной взрыво-реактивной броней «Реликт» и улучшенной версией 125-мм пушки 2А46М советских времен.

Т-90М – наиболее современная версия новейшей серийной танковой платформы в России. Первые танки Т-90М, оснащенные новой оптико-электронной системой, усовершенствованной конструкцией башни и броней «Реликт», были поставлены гвардейским танковым подразделениям Западного военного округа России весной 2020 года. По последним западным оценкам, в Сухопутных войсках России имеется чуть менее сорока Т-90М. Ожидается, что к середине 2020-х годов подавляющее большинство из примерно 400 находящихся в эксплуатации в России танков Т-90 будут модернизированы до стандарта Т-90М.

В пресс-релизе Минобороны не содержится свежих подробностей о планах Москвы по закупке Т-14 «Армата», флагманской российской танковой платформы нового поколения. Сообщается, что Т-14, который весит 48 тонн, способен развивать скорость до 90 километров в час и может похвастаться гладкоствольной пушкой 2А82-1М, включенной в продвинутую схему беспилотной башни, находится в процессе государственных испытаний. Его серийное производство и поставку в российские войска, согласно прежним заявлениям, планировалось осуществить «не ранее 2022 года».