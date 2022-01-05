В течение 2022 года Вооруженные силы России должны получить более 400 единиц бронетехники, но будет ли среди них танк Т-14 «Армата»? Этот вопрос поднял военный обозреватель The National Interest Марка Эпископос, комментируя пресс-релиз Минобороны России. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.
В 2022 году, согласно сообщению Министерства обороны России, «части и соединения Российской Армии должны получить более 400 единиц бронетехники». В числе получаемых моделей вооружения названы танки Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М, боевые машины пехоты БМП-3 и модернизированные БМП-2 с новым боевым модулем, а также бронетранспортеры БТР-82А. При этом Минобороны не сообщило конкретных количеств и районов развертывания предстоящих поставок бронетехники.
Т-72Б3М является последней версией платформы основного боевого танка второго поколения Т-72 – с новым основным орудием, дополнительными функциями защиты, обновленной системой управления огнем и модернизированным двигателем.
Т-80БВМ – это последняя модификация танка третьего поколения Т-80 с газотурбинным двигателем. Представленный в 2017 году вариант БВМ поставляется с усовершенствованной взрыво-реактивной броней «Реликт» и улучшенной версией 125-мм пушки 2А46М советских времен.
Т-90М – наиболее современная версия новейшей серийной танковой платформы в России. Первые танки Т-90М, оснащенные новой оптико-электронной системой, усовершенствованной конструкцией башни и броней «Реликт», были поставлены гвардейским танковым подразделениям Западного военного округа России весной 2020 года. По последним западным оценкам, в Сухопутных войсках России имеется чуть менее сорока Т-90М. Ожидается, что к середине 2020-х годов подавляющее большинство из примерно 400 находящихся в эксплуатации в России танков Т-90 будут модернизированы до стандарта Т-90М.
В пресс-релизе Минобороны не содержится свежих подробностей о планах Москвы по закупке Т-14 «Армата», флагманской российской танковой платформы нового поколения. Сообщается, что Т-14, который весит 48 тонн, способен развивать скорость до 90 километров в час и может похвастаться гладкоствольной пушкой 2А82-1М, включенной в продвинутую схему беспилотной башни, находится в процессе государственных испытаний. Его серийное производство и поставку в российские войска, согласно прежним заявлениям, планировалось осуществить «не ранее 2022 года».
«Планы пополнения российских войск новейшей бронетехникой объявлены на фоне продолжающегося противостояния вдоль восточной границы Украины. Согласно последним данным Global Firepower, Россия эксплуатирует около 13 тысяч танков против 2430 украинских единиц. Хотя в танковых парках обеих стран числятся несколько устаревших моделей советских времен, темпы модернизации и закупок российской тяжелой бронетехники значительно опережают аналогичные украинские показатели», – отмечает Эпископос в качестве заключительного вывода.