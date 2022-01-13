читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Глава Международного валютного фонда Георгиева Кристалина заявила о том, что людям следует подготовиться к большим экономическим потрясениям.

Директор-распорядитель МВФ подчеркивает, что из-за роста уровня инфляции и сбоя поставок, в мире увеличиваются экономические риски.

Также Георгиева сообщила, что согласно прогнозам Международного валютного фонда, из-за ужесточения денежно-кредитной политики центральными банками, увеличится количество стран, которые обращаются в фонд за кредитами. Все эти факторы могут привести к стремительному увеличению разрыва между экономиками развитых и развивающихся стран.

Многие страны увеличивают свой государственный долг. Массовое недовольство и беспокойство, которые вызваны экономическими потрясениями в течение двух лет пандемии, приведут к усилению волнений в ряде стран.

Вам может понравиться

Названы три силы, влияющие на принятие политических решений в США

Турецкое издание Sabah назвало трёх «тайных» правителей, которые управляют Америкой и влияют на принятие политических решений. Вопреки тому, что существуют «президенты», которые сменяют друг друга, глобальной стратегией всё ещё управляет олигархическая

Бутусова шокировал вид замусоренного Петербурга

Известный певец, лидер группы «Ю-Питер» Вячеслав Бутусов раскритиковал петербургских коммунальщиков за неубранный мусор в разных районах Северной столицы. После запуска «мусорной реформы» 1 января 2022 года в Санкт-Петербурге начался коллапс

Драка посреди улицы между девушкой в нижнем белье и мужчиной в Екатеринбурге

В Академическом районе Екатеринбурга вчера, 12 января, посреди улицы учинили драку мужчина и женщина в нижнем белье. По словам свидетельницы, девушка пыталась убежать от водителя, с которым ехала ранее, она
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 января – пасмурно, до 2 °C | город Мытищи: погода, 13 января – облачно с прояснениями, до -15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 января – небольшой снег, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 января – снег, до -2 °C | Королев: погода, 13 января – пасмурно, до -9 °C | Подольск: погода, 13 января – облачно с прояснениями, до -16 °C | Армавир: погода, 13 января – небольшой снег, до -6 °C |