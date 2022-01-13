Глава Международного валютного фонда Георгиева Кристалина заявила о том, что людям следует подготовиться к большим экономическим потрясениям.

Директор-распорядитель МВФ подчеркивает, что из-за роста уровня инфляции и сбоя поставок, в мире увеличиваются экономические риски.

Также Георгиева сообщила, что согласно прогнозам Международного валютного фонда, из-за ужесточения денежно-кредитной политики центральными банками, увеличится количество стран, которые обращаются в фонд за кредитами. Все эти факторы могут привести к стремительному увеличению разрыва между экономиками развитых и развивающихся стран.

Многие страны увеличивают свой государственный долг. Массовое недовольство и беспокойство, которые вызваны экономическими потрясениями в течение двух лет пандемии, приведут к усилению волнений в ряде стран.