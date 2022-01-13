В Mozilla Firefox была найдена ошибка, которая привела к неработоспособности браузера у ряда пользователей. Об этом сообщает издание Gazeta.ru.

Об ошибке было заявлено на форуме для обмена багами. Как установили специалисты, возникла проблема из-за обновления сервисов Google Cloud Load Balancer или CloudFlare. Это оказало влияние на сервера Firefox. Обновление привело к тому, что у пользователей появилась ошибка протокола HTTP3. Из-за этой ошибки браузер не позволяет загружать сайты.

В настоящее время решения этой проблемы не было найдено, так как разработчики ещё не смогли точно выяснить, что именно привело к неработоспособности. Пользователям рекомендуется временно отключить HTTP3, что позволит восстановить работу браузера.

Ранее основатель ТГ-канала Russian OSINT Сергей Иванов заявил, что в России не удастся заблокировать браузер Tor. Он объяснил это тем, что браузер позволяет скрыть IP-адрес от провайдера.