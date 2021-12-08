Попытка заблокировать в России интернет-браузер Tor не даст желаемых результатов, уверен основатель ТГ-канала Russian OSINT Сергей Иванов. Он пояснил журналистам издания «Лента.ру», что в других странах подобные действия уже предпринимались, однако ни одна не может похвастать успешным исходом.

В браузер, пояснил Иванов, встроен специальный инструмент, позволяющий даже неопытному пользователю настроить анонимные сетевые узлы. Они снова помогут скрыть IP-адрес от провайдера и тем самым исключить возможность обнаружения юзера.

По словам эксперта, для предотвращения преступлений в даркнете имеет смысл искать другие решения. По той простой причине, что для блокировки Tor в настоящий момент не существует каких-либо действенных механизмов. Даже в Китае пользователи ухитряются применять этот браузер, предварительно скрывая IP-адрес с использованием стороннего программного обеспечения.