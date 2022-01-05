читать 4 минуты
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Пакистан стал первым зарубежным обладателем китайского истребителя J-10C «поколения 4++», что серьезно отразилось на балансе сил в регионе Южной Азии. Об этом пишет американское военное издание Military Watch. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Официальные лица Пакистана подтвердили, что ВВС страны выставят полную эскадрилью J-10C к моменту военного парада 23 марта. Этот истребитель станет самым мощным в пакистанском арсенале, дополняя более легкий и дешевый JF-17 Block III. Однако остается неясным, в какой степени J-10C сможет бросить вызов первенству самых боеспособных истребителей в регионе, которыми являются истребители Су-30МКИ поколения «4+», принадлежащие ВВС Индии.

Индийские ВВС используют Су-30 с конца 1990-х годов, а с 2002 года начали развертывать усовершенствованный вариант МКИ, который в настоящее время составляет основу их боевого авиапарка. На вооружении состоят свыше 270 истребителей этого типа. Если ВВС Индии придется выступить против J-10C в воздушном бою, скорее всего, это будут делать Су-30МКИ – из-за массовости и своего элитного статуса.

Как истребитель-тяжеловес Су-30МКИ имеет ряд существенных преимуществ перед однодвигательным J-10C. Он может нести значительно больше боеприпасов и на гораздо большие расстояния, что важно для наступательных операций или дальнего патрулирования. Большая скорость и высота Су-30 позволяют ему запускать ракеты со значительно большей энергией, чем у истребителей-конкурентов. Это включает в себя не только J-10C, но и легкие истребители Rafale, которые Индия недавно приобрела у Франции и которые как раз уступают J-10 в высоте и скорости. Высотный потолок J-10 является самым большим в мире среди действующих одномоторных истребителей, хотя он все же ниже, чем у Су-30МКИ.

На оборудованном втором кресле экипажа Су-30МКИ находится офицер по системам вооружения, что особенно ценно при выполнении экстремальных маневров или при одновременном поражении как наземных, так и воздушных целей. По утверждениям китайских пилотов-истребителей, именно двухместная конфигурация была главной особенностью, которая давала истребителю-тяжеловесу J-16 преимущество над J-10C в имитационных боях.

Несмотря на то, что J-10 имеет более легкую конструкцию, у него есть ряд своих значимых преимуществ. Введенный в строй с 2018 года, через 16 лет после Су-30МКИ, самолет обладает гораздо более современной технологической базой и может похвастаться, в частности, превосходством в датчиках и электронике. На J-10C установлен радар типа AESA, который, хотя и уступает в дальности радару типа PESA «Барс» на Су-30МКИ, более эффективен и его значительно труднее подавить.

Помимо этого, J-10 имеет на вооружении ракету дальнего действия PL-15, которая по своим характеристикам заметно превосходит российские Р-77 и французские MICA, развернутые на Су-30. Это относится не только к дальности, где, по оценкам, она может поражать цель на вдвое большей дистанции (250-300 км против 110 км для Р-77 и 80 км для MICA), но и к датчикам, поскольку является одной из немногих действующих ракет класса «воздух-воздух» с использованием радара AESA для наведения на цель. Это делает PL-15 не только менее уязвимой для помех, но и намного более эффективной против малозаметных целей.

Против наземных и надводных целей оба истребителя используют ракеты, обладающие скоростью 3 Маха, – YJ-93 (на базе российской Х-31) для J-10C и BrahMos для Су-30МКИ. BrahMos – гораздо более тяжелая, но в целом более боеспособная ракета. Однако, в отличие от J-10C, который штатно вооружается YJ-93, для Су-30МКИ требуется специальная модификация, чтобы нести пусковые системы BrahMos, что ограничивает их универсальность.

Для ведения воздушного боя на коротких дистанциях ожидается, что ракета PL-10 с высокой способностью целеуказания вне прямой видимости обеспечит J-10C незначительное преимущество по сравнению с ракетами, используемыми индийскими истребителями. J-10C, пожалуй, единственный в мире нероссийский истребитель, который может сравниться с Су-30МКИ по маневренности, причем оба они используют двигатели с управляемым вектором тяги. При этом более легкий китайский самолет имеет более высокое соотношение тяги и веса, а в его планере гораздо шире использованы композитные материалы.

Основное преимущество J-10C перед Су-30МКИ, помимо гораздо более низких эксплуатационных расходов и потребностей в обслуживании, заключается в использовании превосходной электроники и каналов передачи данных, позволяющих подразделениям лучше и надежнее взаимодействовать с другими средствами, такими как дроны и системы ПВО, чтобы бороться с противником. Считается, что это был главный фактор, который позволил J-10C превзойти российские тяжелые истребители Су-35 в имитационных воздушных боях 2020 года.

J-10C в арсенале Пакистана, станет проблемой для ВВС Индии, подобной которой не наблюдалось со времен холодной войны. Однако Су-30МКИ, являясь относительно «старым» по сравнению с более современными конструкциями российских истребителей, все же обладает потенциалом восполнить существующие пробелы в характеристиках. Он способен серьезно превзойти J-10C, если будет модернизирован с использованием технологий следующего поколения. К таковым можно отнести ракеты Р-37М с дальностью поражения до 400 км, РЛС «Ирбис-Э» типа PESA или новейшие производные от радара N036 AESA и двигателей АЛ-41, а также новые системы авионики и радиоэлектронной борьбы.

Хотя Су-30МКИ является истребителем более высокого класса и того же весового диапазона, что и китайский J-16, и после ввода в строй считался самым мощным истребителем в мире, 20 лет спустя многие из его технологий стали далеки от передовых, что позволяет более легким и современным самолетам, таким как J-10C, бросить вызов их прежде неоспоримому превосходству. Тем не менее, ожидается, что приобретение Пакистаном J-10C не достигнет даже десятой части нынешнего размера парка Су-30МКИ в Индии. Это означает, что ВВС Индии сохранят подавляющее численное преимущество, несмотря на то, что их лучшие истребители будут намного тяжелее и дороже.

Вам может понравиться

Автомобиль Tesla проехал 1210 километров на новом аккумуляторе

Специалисты из США сумели модернизировать батарею для автомобиля Tesla, за счёт чего весьма сильно вырос запас хода. Как сообщается, разработкой аккумулятора занимались специалисты стартапа Our Next Energy. На разработанной ими
  • Анна
  • 05.01.2022
  • читать 1 минуту

Defense News: Сербия приветствует очередную поставку оружия из России

Военный портал Defense News совсем недавно в весьма благожелательном духе освещал закупки истребителей «Рафаль» Хорватией и F-16 Румынией, но теперь «вдруг» встревожился тем, что «наращивание военной мощи Сербии может привести

Avions Legendaires: Дроны «Орлан-10» задействованы в интересах российской реактивной артиллерии

Французское интернет-издание Avions Legendaires отметило внедрение российских тактических БПЛА в качестве штатного средства целеуказания для реактивной артиллерии, в том числе применяющей термобарические боеголовки. Перевод публикации представлен изданием discover24.ru. Небольшой российский
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 января – небольшой снег, до 1 °C | город Мытищи: погода, 5 января – небольшой снег, до -6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 января – облачно с прояснениями, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 января – пасмурно, до -11 °C | Королев: погода, 5 января – облачно с прояснениями, до 0 °C | Подольск: погода, 5 января – пасмурно, до -5 °C | Армавир: погода, 5 января – пасмурно, до 8 °C |