Пакистан стал первым зарубежным обладателем китайского истребителя J-10C «поколения 4++», что серьезно отразилось на балансе сил в регионе Южной Азии. Об этом пишет американское военное издание Military Watch. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Официальные лица Пакистана подтвердили, что ВВС страны выставят полную эскадрилью J-10C к моменту военного парада 23 марта. Этот истребитель станет самым мощным в пакистанском арсенале, дополняя более легкий и дешевый JF-17 Block III. Однако остается неясным, в какой степени J-10C сможет бросить вызов первенству самых боеспособных истребителей в регионе, которыми являются истребители Су-30МКИ поколения «4+», принадлежащие ВВС Индии.

Индийские ВВС используют Су-30 с конца 1990-х годов, а с 2002 года начали развертывать усовершенствованный вариант МКИ, который в настоящее время составляет основу их боевого авиапарка. На вооружении состоят свыше 270 истребителей этого типа. Если ВВС Индии придется выступить против J-10C в воздушном бою, скорее всего, это будут делать Су-30МКИ – из-за массовости и своего элитного статуса.

Как истребитель-тяжеловес Су-30МКИ имеет ряд существенных преимуществ перед однодвигательным J-10C. Он может нести значительно больше боеприпасов и на гораздо большие расстояния, что важно для наступательных операций или дальнего патрулирования. Большая скорость и высота Су-30 позволяют ему запускать ракеты со значительно большей энергией, чем у истребителей-конкурентов. Это включает в себя не только J-10C, но и легкие истребители Rafale, которые Индия недавно приобрела у Франции и которые как раз уступают J-10 в высоте и скорости. Высотный потолок J-10 является самым большим в мире среди действующих одномоторных истребителей, хотя он все же ниже, чем у Су-30МКИ.

На оборудованном втором кресле экипажа Су-30МКИ находится офицер по системам вооружения, что особенно ценно при выполнении экстремальных маневров или при одновременном поражении как наземных, так и воздушных целей. По утверждениям китайских пилотов-истребителей, именно двухместная конфигурация была главной особенностью, которая давала истребителю-тяжеловесу J-16 преимущество над J-10C в имитационных боях.

Несмотря на то, что J-10 имеет более легкую конструкцию, у него есть ряд своих значимых преимуществ. Введенный в строй с 2018 года, через 16 лет после Су-30МКИ, самолет обладает гораздо более современной технологической базой и может похвастаться, в частности, превосходством в датчиках и электронике. На J-10C установлен радар типа AESA, который, хотя и уступает в дальности радару типа PESA «Барс» на Су-30МКИ, более эффективен и его значительно труднее подавить.

Помимо этого, J-10 имеет на вооружении ракету дальнего действия PL-15, которая по своим характеристикам заметно превосходит российские Р-77 и французские MICA, развернутые на Су-30. Это относится не только к дальности, где, по оценкам, она может поражать цель на вдвое большей дистанции (250-300 км против 110 км для Р-77 и 80 км для MICA), но и к датчикам, поскольку является одной из немногих действующих ракет класса «воздух-воздух» с использованием радара AESA для наведения на цель. Это делает PL-15 не только менее уязвимой для помех, но и намного более эффективной против малозаметных целей.

Против наземных и надводных целей оба истребителя используют ракеты, обладающие скоростью 3 Маха, – YJ-93 (на базе российской Х-31) для J-10C и BrahMos для Су-30МКИ. BrahMos – гораздо более тяжелая, но в целом более боеспособная ракета. Однако, в отличие от J-10C, который штатно вооружается YJ-93, для Су-30МКИ требуется специальная модификация, чтобы нести пусковые системы BrahMos, что ограничивает их универсальность.

Для ведения воздушного боя на коротких дистанциях ожидается, что ракета PL-10 с высокой способностью целеуказания вне прямой видимости обеспечит J-10C незначительное преимущество по сравнению с ракетами, используемыми индийскими истребителями. J-10C, пожалуй, единственный в мире нероссийский истребитель, который может сравниться с Су-30МКИ по маневренности, причем оба они используют двигатели с управляемым вектором тяги. При этом более легкий китайский самолет имеет более высокое соотношение тяги и веса, а в его планере гораздо шире использованы композитные материалы.

Основное преимущество J-10C перед Су-30МКИ, помимо гораздо более низких эксплуатационных расходов и потребностей в обслуживании, заключается в использовании превосходной электроники и каналов передачи данных, позволяющих подразделениям лучше и надежнее взаимодействовать с другими средствами, такими как дроны и системы ПВО, чтобы бороться с противником. Считается, что это был главный фактор, который позволил J-10C превзойти российские тяжелые истребители Су-35 в имитационных воздушных боях 2020 года.

J-10C в арсенале Пакистана, станет проблемой для ВВС Индии, подобной которой не наблюдалось со времен холодной войны. Однако Су-30МКИ, являясь относительно «старым» по сравнению с более современными конструкциями российских истребителей, все же обладает потенциалом восполнить существующие пробелы в характеристиках. Он способен серьезно превзойти J-10C, если будет модернизирован с использованием технологий следующего поколения. К таковым можно отнести ракеты Р-37М с дальностью поражения до 400 км, РЛС «Ирбис-Э» типа PESA или новейшие производные от радара N036 AESA и двигателей АЛ-41, а также новые системы авионики и радиоэлектронной борьбы.

Хотя Су-30МКИ является истребителем более высокого класса и того же весового диапазона, что и китайский J-16, и после ввода в строй считался самым мощным истребителем в мире, 20 лет спустя многие из его технологий стали далеки от передовых, что позволяет более легким и современным самолетам, таким как J-10C, бросить вызов их прежде неоспоримому превосходству. Тем не менее, ожидается, что приобретение Пакистаном J-10C не достигнет даже десятой части нынешнего размера парка Су-30МКИ в Индии. Это означает, что ВВС Индии сохранят подавляющее численное преимущество, несмотря на то, что их лучшие истребители будут намного тяжелее и дороже.