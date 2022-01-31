Украинские войска скрывают от миссии ОБСЕ продвижение воинских частей к границам ЛНР. Такое заявление сделал глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

По словам лидера самопровозглашённого государства, Украина подводит к границам Новороссии тяжёлую технику: за последний месяц уже переброшено более 100 единиц, в том числе гаубицы и артиллерийские самоходные орудия. При этом, со слов Пасечника, чтобы скрыть передвижения войск от европейских наблюдателей, средства радиоэлектронной борьбы Украины глушат работу беспилотников ОБСЕ.

Помимо этого, глава ЛНР предположил, что оружие, которые поставили в Украину страны Запада, в первую очередь США и Великобритания, уже в скором времени также будет перевезено к границам непризнанных Луганской и Донецкой народных республики. Там полагают, что Украина вот-вот начнёт наступательную военную операцию.

С лета 2020 года на Донбассе действуют дополнительные меры, которые призваны обеспечивать перемирие. В частности, они предполагают полное прекращение огня и запрет на размещение наступательных войск вблизи населённых пунктов.