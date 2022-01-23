В ЛНР заявили, что ВСУ разместили бронетехнику поблизости от границы с Донбассом. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Согласно заявлению пресс-службы оборонного ведомства ЛНР, бронетехника была замечена у города Счастье. Обнаружить её сумела разведка. Этот город находится под контролем Киева и расположен у линии соприкосновения в 25 километрах от Луганска. Всего разведка выявила две бронированные машины БПДМ-2.

Также было заявлено, что Народная милиция ведёт непрерывное наблюдение за ВСУ. Они готовы при необходимости оперативно действовать.

Отмечается также, что ЛНР и ДНР уже не в первый раз заявляют, что ВСУ размешают у линии соприкосновения различную бронетехнику и вооружение, игнорируя минские соглашения.

Недавно мы сообщали, что на Украине обвинили Россию в переброске на Донбасс танков и топлива. Кроме того, было заявлено, что Россия набирает добровольцев для боевых действий против ВСУ.