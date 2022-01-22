Главное управление разведки при украинском Минобороны сообщило о переброске Россией бронетехники и боеприпасов на территорию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, пишет «Газета.ру». Киев также отметил, что в РФ проводится набор добровольцев для боевых действий против ВСУ.

По заявлению ГУР, в начале этого года Россия перебросила на неподконтрольные Киеву территории Донбасса несколько танков, вооружение и боеприпасы, самоходные артиллерийские установки. Также она якобы снабдила ополчение семью тоннами горючего.

Напомним, что на Западе и на Украине третий месяц разворачивается антироссийская истерия. СМИ в США и Великобритании рисуют карты скорого «нападения РФ» на Украину и соревнуются друг с другом в адекватности сценариев вторжения.

Россия в ответ на беспочвенные обвинения заявляет, что главная их цель – маскировка масштабных провокации, в которых помимо украинских ВС, собирается участвовать и Запад.