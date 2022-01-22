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Если США хотят выполнения Минских соглашений самопровозглашенными республиками Донбасса, пусть подадут положительный пример, заявил представитель ЛНР Родион Мирошник. Так он прокомментировал высказывание главы Госдепа Энтони Блинкена, призвавшего следовать договоренностям.

По словам Мирошника такие призывы звучат слишком уж нагло. В Минских соглашениях полностью исключается наличие вооруженных формирований иностранных государств и боевой техники других стран в зоне конфликта. Однако на линии разграничения как ни в чем не бывало работают американские инструкторы, а США, Великобритания и их подданные из НАТО накачивают Киев оружием.

Соединенные Штаты передали Украине боевых систем на 650 миллионов долларов. Великобритания несколько суток подряд гоняла туда-сюда транспортные самолеты, которые перевезли 460 тонн грузов военного назначения. Если Вашингтон так привержен Минским соглашениям, то пусть соблюдает их, а не делает наглые заявления в адрес республик Донбасса.

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