В Ленинградской области экоактивисты выступили против размещения в регионе новых комплексов по переработке отходов после старта «мусорной реформы». Они опасаются, что предприятия превратятся в обычные полигоны, куда будут свозить мусор из Петербурга.

Отметим, что, согласно законодательству, в Северной столице нельзя размещать мусорные полигоны. Активисты обратили внимание, что Петербург за минувшие годы должен был минимизировать объем вывозимого в область мусора, но этого не произошло. Более того, петербургские отходы теперь угрожают экологии соседнего региона.

Местные жители обратились к областным депутатам с требованием приостановить действующее между регионами соглашение по обращению с отходами.

«Текущее соглашение не мотивирует и не обязывает Правительство Санкт-Петербурга принимать меры по сокращению и предотвращению образованию отходов. В связи с этим мы требуем приостановить действие данного соглашения, т.к. оно уже привело к ухудшению экологии в местах размещения отходов, а в будущем создаст новые точки экологического бедствия», — говорится в обращении.

Активисты рассчитывают, что губернатор Александр Беглов и чиновники Смольного пересмотрят нормативно-правовую базу. По их мнению, руководство Петербурга обязано снижать количество ввозимого в Ленобласть мусора, заняться раздельным сбором и сортировкой отходов.

Однако Беглов и его команда не могут наладить систему обращения с отходами даже в самом Петербурге. Так, старт «мусорной реформы» обернулся многочисленными проблемами для города.

В частности, мусор во многих районах Петербурга не вывозится неделями. На это все чаще жалуются горожане. Власти Северной столицы за несколько лет так и не смогли разработать актуальную территориальную схему, построить мусороперерабатывающие предприятия, создать нормативную базу.

«Невский экологический оператор» (НЭО), ответственный за обращение с отходами, работает неэффективно. Вызывает вопросы выбор регоператором компаний-перевозчиков мусора. Они зачастую не имеют необходимых мощностей и опыта.

Петербуржцы уже потребовали пересмотра платы за вывоз отходов в январе. А НЭО привлечен к ответственности за плохую работу.